Подготовить каталог лекарств

Здравствуйте!

Есть готовый каталог с описаниями препататов (инструкции), всего 400 наименований. Та как тексты без форматирования (в таком вот виде http://joxi.ru/823OyoDIlELx2O), нужно подготовить их к публикации на сайте в виде структурированных статей -

1. использовать абзацы, сформировать тайтл, подзаголовки h2-h3, маркированные списки, иногда таблицы

2. в начале каждого описания следать УНИКАЛЬНЫЙ вводный абзац на 500 знаков

Работа только для медиков, в иделале - с ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ (ПРОВИЗОРЫ)!!!

Все подробности обсудим в скайпе.

Цена – 30 руб за 1 описание препарата.

Срок – 2-3 недели.

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