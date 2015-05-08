требуются тексты по тематике "продажа воздушных шаров оптом" аксессуары для праздников и мероприятий. кол-во текстов - 20 оплата - webmoney R кошелёк Сроки - до 14 мая оплата - ...
Подготовить каталог лекарств
Здравствуйте!
Есть готовый каталог с описаниями препататов (инструкции), всего 400 наименований. Та как тексты без форматирования (в таком вот виде http://joxi.ru/823OyoDIlELx2O), нужно подготовить их к публикации на сайте в виде структурированных статей -
1. использовать абзацы, сформировать тайтл, подзаголовки h2-h3, маркированные списки, иногда таблицы
2. в начале каждого описания следать УНИКАЛЬНЫЙ вводный абзац на 500 знаков
Работа только для медиков, в иделале - с ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ (ПРОВИЗОРЫ)!!!
Все подробности обсудим в скайпе.
Цена – 30 руб за 1 описание препарата.
Срок – 2-3 недели.
ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!
Жду предложений
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