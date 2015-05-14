Требуются тексты на спортивную тематику

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Завершен11 заявок212 просмотров

Требуются тексты на тему спортивных товаров для фитнеса, массажных кресел

Количество текстов - 6

Оплата - webmoney R кошелёк 70р./1000збп

Сроки - до 11 мая

Подробное ТЗ в наличии

10 лет назад
olofsson
Денис 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Punchi
Олег 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$30
2 дня
Сделано грамотно, с основательным подходом! Правки вносились быстро, без каких либо возражений. Соблюдены сроки сдачи проекта и ТЗ. Однозначно, рекомендую. Буду обращаться ещё.
Было приятно работать с Денисом! Рекомендую к сотрудничеству!)

Заявки фрилансеров

Punchi
Олег 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад