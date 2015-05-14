Требуются тексты на тему оптовой продажи воздушных шаров

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Завершен9 заявок164 просмотра

требуются тексты по тематике "продажа воздушных шаров оптом"

аксессуары для праздников и мероприятий.

кол-во текстов - 20

оплата - webmoney R кошелёк

Сроки - до 14 мая

оплата - 70р./1000збп.

подробное ТЗ в наличии.

10 лет назад
olofsson
Денис 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MasterTextov1
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$2
10 дней
Отличный исполнитель. Всё написано в кратчайшие сроки с полным соблюдением ТЗ. Непременно буду обращаться ещё. Рекомендую.
Хорошо составленное ТЗ, быстрая оплата. И просто интересное задание. Буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

MasterTextov1
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад