Требуются тексты для салона красоты

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Завершен24 заявки238 просмотров

Требуются тексты на тематику косметических процедур и услуг салона красоты

Количество текстов - 15

Оплата - webmoney R кошелёк - 70р/1000збп

Сроки - до 12 мая

Подробное ТЗ в наличии

10 лет назад
olofsson
Денис 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$10
2 дня
Сделано просто потрясающе. Одни из немногих текстов, которые сразу одобрил заказчик. Естественно буду обращаться ещё. Работа сделана точно в срок с полным соблюдением ТЗ.
Денис - один из самых приятных в общении заказчиков, с которыми мне приходилось когда-либо работать. Он любезно пошел на уступки, когда я попросила продлить срок сдачи проекта. Принял работу и сразу оплатил. Очень довольна сотрудничеством! С удовольствием поработаю еще!

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад