Уникальные статьи на тему Типография

Необходимо написать уникальные статьи для компании First Print.

Материал должен быть хорошего качества, и разбит на логические блоки, которые позволяют читателю,

быстро оценить его содержание и прочитать лишь интересующую его часть в тексте.

Желательно использовать 1 список перечисления.

Основная тема текста:

нужно осветить тему и написать продающий текст по таким видам услуг как:

офсетная,

цифровая,

широкоформатная печать,

послепечатная обработка,

допечатная подготовка,

дизайн печатной продукции.

В конце статьи написать, что все услуги клиент может заказ у нас в компании

Объем текста без пробелов 2500-3000 символов.

Уникальность не менее 95 %

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