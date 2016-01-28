Уникальные статьи на тему Типография

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок248 просмотров

Необходимо написать уникальные статьи для компании First Print.

Материал должен быть хорошего качества, и разбит на логические блоки, которые позволяют читателю,

быстро оценить его содержание и прочитать лишь интересующую его часть в тексте.

Желательно использовать 1 список перечисления.

Основная тема текста:

нужно осветить тему и написать продающий текст по таким видам услуг как:

офсетная,

цифровая,

широкоформатная печать,

послепечатная обработка,

допечатная подготовка,

дизайн печатной продукции.

В конце статьи написать, что все услуги клиент может заказ у нас в компании

Объем текста без пробелов 2500-3000 символов.

Уникальность не менее 95 %

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10 лет назад
rafirst
Денис 
44 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

A-Zoloto
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$35
3 дня
Настя, отличный копирайтер. Все четко и по делу! Спасибо!
Денис - отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

A-Zoloto
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад