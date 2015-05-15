Написать 10 статей 2000 символов

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Завершен16 заявок174 просмотра

Необходимо написать 10 статей 2000 символов, уникальность не менее 98% темы по каталогу, но непосредственно по теме сайта, тема статей межкомнатные двери

ключевые, плотность слов в тексте 5%:

10 лет назад
contextual
Илья 
52 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$25
5 дней
Очень высокое качество работы, выполнена ровно в срок, обязательно буду обращаться ещё, очень рекомендую
Спасибо за работу и быструю оплату. Рекомендую Илью, как надежного заказчика. Успехов и процветания!!! Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад