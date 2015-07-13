Написание текстов для сайта по продаже фильтров и водоочистке

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Завершен28 заявок350 просмотров

Нужно сделать рерайт http://test.fh79646m.bget.ru/ есть тз интересует стоимость и сроки.

10 лет назад
imgconsult
Андрей 
66 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

irenmay
Ирина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$49
4 дня
В целом тексты требуют доработок.
Работа была выполнена мною в оговоренные сроки в соответствии с ТЗ. Заказчик в течение 3 недель обещал перевести оплату. Однако так этого и не сделал. Через 3 недели! сказал, что нужны правки. Замечаний не выслал. Чтобы их получить, мне нужно было связаться с каким-то другим человеком. В итоге я согласилась внести исправления, но только после оплаты уже сделанного мною. Оплату я так и не получила.

Заявки фрилансеров

irenmay
Ирина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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