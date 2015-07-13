Написание текстов для сайта по продаже фильтров и водоочистке

Работа была выполнена мною в оговоренные сроки в соответствии с ТЗ. Заказчик в течение 3 недель обещал перевести оплату. Однако так этого и не сделал. Через 3 недели! сказал, что нужны правки. Замечаний не выслал. Чтобы их получить, мне нужно было связаться с каким-то другим человеком. В итоге я согласилась внести исправления, но только после оплаты уже сделанного мною. Оплату я так и не получила.