Вводная статья на сайт

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Завершен9 заявок169 просмотров

Написание статьи про активный отдых в Крыму, походы, дайвинг, полеты на воздушном шар....

Количество 900-1200 символов, 100 рублей за 1000 символов.

Позже нужно будет около 20 статей

Уникальность статьи больше 95%

Написание статей
10 лет назад
koksus
Сергей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
10 дней
Все прошло очень оперативно, все требования выполнены.
Все прошло шикарно!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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