Обзорщик IT-сервисов и стартапов.

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт29 заявок609 просмотров

Требуется человек, который "в теме" интернет-маркетинга и способен делать обзоры инструментов и сервисов для E-commerce, SEO и SMM, а также партнерских программ – хотя-бы взять на себя одну из этих ниш. Для понимания целей – мы занимаемся продвижением узконишевых сервисов/стартапов в блогах и изданиях.

Формат текстовый, от небольших анонсов до полноценных статей. Зачастую требуются скриншоты интерфейса, чтобы показать использование сервиса в действии. Ссылки на примеры можете видеть в гугл докс – http://goo.gl/wjBnD5

Количество знаков, поисковая оптимизация и т.п. на втором плане, главное – интересный материал для людей. Оплата сдельная, за каждый обзор от 700 до 2000 рублей. Если будете справляться, можно рассчитывать на 10-15 заказов в месяц.

Также, здесь могут оставить заявки те, кто просто умеет писать на тему интернет-маркетинга, брать интервью, делать подборки и прочую редакторскую работу – такие исполнители еще нужнее.

ВНИМАНИЕ: перед тем, как откликнуться посмотрите приведенные примеры, в заявке дайте ссылки на ваши материалы, обоснуйте знание ниши. Безответственным и неграмотным просьба не беспокоить.

10 лет назад
Sarg
Сарг 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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