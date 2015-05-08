требуются тексты по тематике "продажа воздушных шаров оптом" аксессуары для праздников и мероприятий. кол-во текстов - 20 оплата - webmoney R кошелёк Сроки - до 14 мая оплата - ...
Обзорщик IT-сервисов и стартапов.
Требуется человек, который "в теме" интернет-маркетинга и способен делать обзоры инструментов и сервисов для E-commerce, SEO и SMM, а также партнерских программ – хотя-бы взять на себя одну из этих ниш. Для понимания целей – мы занимаемся продвижением узконишевых сервисов/стартапов в блогах и изданиях.
Формат текстовый, от небольших анонсов до полноценных статей. Зачастую требуются скриншоты интерфейса, чтобы показать использование сервиса в действии. Ссылки на примеры можете видеть в гугл докс – http://goo.gl/wjBnD5
Количество знаков, поисковая оптимизация и т.п. на втором плане, главное – интересный материал для людей. Оплата сдельная, за каждый обзор от 700 до 2000 рублей. Если будете справляться, можно рассчитывать на 10-15 заказов в месяц.
Также, здесь могут оставить заявки те, кто просто умеет писать на тему интернет-маркетинга, брать интервью, делать подборки и прочую редакторскую работу – такие исполнители еще нужнее.
ВНИМАНИЕ: перед тем, как откликнуться посмотрите приведенные примеры, в заявке дайте ссылки на ваши материалы, обоснуйте знание ниши. Безответственным и неграмотным просьба не беспокоить.
Заявки фрилансеров
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