Тексты по юридической тематике

Нужны авторы для написания статей по юридической тематике (наследственное право, дарение, жилищное право и т.д.).

Исполнителю необходимо: разбираться в законодательстве РФ (желательно наличие юридического образования), уметь писать содержательные тексты.

В заявке указывайте цену за 1000 зн.б/пр. Также желательны ссылки на примеры работ по схожей тематике (если есть), упоминание о наличии соответствующего образования и/или опыта.

Пример типового ТЗ и общие требования к написанию текста - в приложенном файле.