innergod

Гость innergod

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Программист SQL Server, Visual Basic

    $2500

    В консалтинговую компанию (управленческий и ИТ консалтинг) требуется программист Visual Basic и SQL Server. Зарплата по результатам собеседования, от $1000. Также возможен гибкий график работы, контракт. Требования: Знание и опыт работы на Visual Basic, MS SQL Server (в ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Cистема товарного планирования для розничной сети магазинов

    Требуется программист для непосредственного участия в создании системы товарного планирования для розничной сети магазинов. Основные функции системы: Прогнозирование продаж, планирование закупок, перераспределение товаров между магазинами. Требования к системе: СУБД - MS SQL Server; Расчетные алгоритмы – процедуры Transact-SQL; ...

    Базы данных15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сайт направления Цигун + форум + галерея + ...

    Разработка сайта tianzhu-qi.com Необходимо создать сайт направления Цигун (китайской оздоровительной и энергетической практики) – Тянь Джу цигуна. Некоторую информацию об этом направлении можно посмотреть на нынешнем сайте http://tianzhu-qi.com/. Должна быть предусмотрена возможность динамического наполнения сайта через некоторый ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    18 лет назад