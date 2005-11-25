В консалтинговую компанию (управленческий и ИТ консалтинг) требуется программист Visual Basic и SQL Server. Зарплата по результатам собеседования, от $1000. Также возможен гибкий график работы, контракт. Требования: Знание и опыт работы на Visual Basic, MS SQL Server (в ...
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- $2500Прикладное ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется программист для непосредственного участия в создании системы товарного планирования для розничной сети магазинов. Основные функции системы: Прогнозирование продаж, планирование закупок, перераспределение товаров между магазинами. Требования к системе: СУБД - MS SQL Server; Расчетные алгоритмы – процедуры Transact-SQL; ...Базы данных15 заявокЗакрыт18 лет назад
Разработка сайта tianzhu-qi.com Необходимо создать сайт направления Цигун (китайской оздоровительной и энергетической практики) – Тянь Джу цигуна. Некоторую информацию об этом направлении можно посмотреть на нынешнем сайте http://tianzhu-qi.com/. Должна быть предусмотрена возможность динамического наполнения сайта через некоторый ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт18 лет назад