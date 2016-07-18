insait-it

Ольга insait-it

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Создание сайта
Спасибо Вам за проект и тёплые слова. Был рад помочь по всем вопросам. Надеюсь мы ещё поработаем над проектом!
Профессионал наивысшего уровня. Подача информации точна, все оперативно, ответственный подход, тактичен, терпелив, лоялен. Постоянная обратная связь. РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
kraft_denis
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип
Отличный "некапризный" заказчик. Четкая и адекватная постановка задачи. Постоянно была на связи, когда это было необходимо. Не было никаких трудностей и спорных вопросов по выполненной работе и оплате.
Отличный дизайн! Качественно, в срок. Всегда на связи и своевременно отвечает! Большое спасибо за работу! Отличный специалист, с терпением и пониманием. Очень рекомендуем этого профессионала!
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