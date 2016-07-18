Необходимо повысить уникальность текста учебного проекта до 80%. Объем работы составляет 18 страниц, шрифт Times New Roman, размер 14. Срок выполнения - до 30.05.23, 13.00 МСК.
Я против войны в Украине!
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недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
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Требуется написать статью для научного сборника на тему социально-психологического сопровождения граждан в социальных и образовательных учреждениях. Фокус на психолого-педагогическом сопровождении несовершеннолетних и их семей. Объем не более 5 страниц, шрифт Times New Roman, размер 16.Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт2 года назад
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Требуется создание сайта. Есть чужой готовый сайт, нужен очень похожий. В дальнейшем в ближайшем будущем потребуется интернет магазин, если с вашей стороны будет возможность, будем работать с вами.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна разработка фирменного стиляФирменный стиль39 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
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Отзывы фрилансеров
$35
10 баллов
7 лет назад
Спасибо Вам за проект и тёплые слова. Был рад помочь по всем вопросам. Надеюсь мы ещё поработаем над проектом!
Ответный отзыв
Профессионал наивысшего уровня. Подача информации точна, все оперативно, ответственный подход, тактичен, терпелив, лоялен. Постоянная обратная связь. РЕКОМЕНДУЮ!
$50
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