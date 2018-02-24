Графический дизайнер
О себе: безработный студент, жаждущий зарабатывать деньги занимаясь своим любимым делом. К делу отношусь серьезно, ответственно, делаю все в кратчайшие сроки т.к. время хватает. Обладаю навыками работы в Adobe Photoshop (4 года), Adobe Lightroom (2 года), Adobe Illustrator (1.5 года). В портфолио в основном представлены работы, которые нравятся мне своей тематикой.
Услуги:
- Создание рекламных баннеров, лендинг пейджей, визитных карточек
- Оформление youtube каналов и сообществ vk.com
- Обработкой и ретушированием фотографий, созданием альбомов
- Создание фотоколлажей на представленную заказчиком тематику
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Портфолио
- Undersea walp123 просмотра
- World of Tanks walp146 просмотров
- Dota2 announcement poster134 просмотра
- $uicideboy$ walp209 просмотров
- Skyrim walp115 просмотров
- SBE walp130 просмотров
- Yung Lean poster153 просмотра
- Pudge walp125 просмотров
- Physchopath Ballads walp138 просмотров
- Neymar jr. walp133 просмотра
- Gaming poster140 просмотров
- Letmebleed walp124 просмотра