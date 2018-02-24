inter228

Павел Ильин inter228

 
25 летБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Графический дизайнер

О себе: безработный студент, жаждущий зарабатывать деньги занимаясь своим любимым делом. К делу отношусь серьезно, ответственно, делаю все в кратчайшие сроки т.к. время хватает. Обладаю навыками работы в Adobe Photoshop (4 года), Adobe Lightroom (2 года), Adobe Illustrator (1.5 года). В портфолио в основном представлены работы, которые нравятся мне своей тематикой.

Услуги:

  • Создание рекламных баннеров, лендинг пейджей, визитных карточек
  • Оформление youtube каналов и сообществ vk.com
  • Обработкой и ретушированием фотографий, созданием альбомов
  • Создание фотоколлажей на представленную заказчиком тематику
хобби:  https://intern9ne.deviantart.com/

вк: https://vk.com/intern9ne

skype: iceman201134
IllustratorPhotoshop
Портфолио
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