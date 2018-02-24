Графический дизайнер

О себе: безработный студент, жаждущий зарабатывать деньги занимаясь своим любимым делом. К делу отношусь серьезно, ответственно, делаю все в кратчайшие сроки т.к. время хватает. Обладаю навыками работы в Adobe Photoshop (4 года), Adobe Lightroom (2 года), Adobe Illustrator (1.5 года). В портфолио в основном представлены работы, которые нравятся мне своей тематикой.

Услуги:

Создание рекламных баннеров, лендинг пейджей, визитных карточек

Оформление youtube каналов и сообществ vk.com

Обработкой и ретушированием фотографий, созданием альбомов

Создание фотоколлажей на представленную заказчиком тематику

вк: https://vk.com/intern9ne

skype: iceman201134