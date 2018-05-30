internet-cartel

Артем internet-cartel

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Рекламное агентство "Internet Cartel"

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http://internet-cartel.com/

mssg.me/internet_cartel

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ТОП-50
Социальные сети (SMM и SMO)

Отзывы заказчиков

Michail770
Михоэль 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
РЕКЛАМА. Израиль. Дети
Исполнитель быстро выполнил работу, не смотря на то что пришлось по работать в майские праздники. Работа выполнена.
Познакомились с Мишей, очень быстро приняли решение по нашей задачи, так как не было особо времени на раздумья! Отличный заказчик, всем советую!
Ответный отзыв
Социальные сети (SMM и SMO)
1 отзыв
$6/час
от $120от 3 дней
#44
Контекстная реклама
нет отзывов
$6/час
от $100от 2 дней
#301