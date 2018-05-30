РЕКЛАМА. Израиль. Дети

$150
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен3 заявки237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет!!!

Задача: У нас будет проходить "Детская благотворительная акция" 9 мая с 16:00 по 10 мая до 21:00  (в общей сложности 29 часов). За эти 29 часов мы должны помочь собрать детям как можно больше. 

Ситуация на сейчас: 

ссылка на группу https://www.facebook.com/chabadhaifaorgil/?ref=bookmarks

Как мы видим, что нужно:

а) Нужна платная реклама на эти 29 часов.

﻿- ЦА от 30 до 50 лет

﻿- Гео/локация: Тель-Авив; Натания; Иерусалим; Ришон Лецион; Реховот.

6 лет назад
Michail770
Михоэль 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
internet-cartel
Артем 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$150
4 дня
Исполнитель быстро выполнил работу, не смотря на то что пришлось по работать в майские праздники. Работа выполнена.
Познакомились с Мишей, очень быстро приняли решение по нашей задачи, так как не было особо времени на раздумья! Отличный заказчик, всем советую!