РЕКЛАМА. Израиль. Дети

Привет!!!

Задача: У нас будет проходить "Детская благотворительная акция" 9 мая с 16:00 по 10 мая до 21:00 (в общей сложности 29 часов). За эти 29 часов мы должны помочь собрать детям как можно больше.

Ситуация на сейчас:

ссылка на группу https://www.facebook.com/chabadhaifaorgil/?ref=bookmarks

Как мы видим, что нужно:

а) Нужна платная реклама на эти 29 часов.

﻿- ЦА от 30 до 50 лет

﻿- Гео/локация: Тель-Авив; Натания; Иерусалим; Ришон Лецион; Реховот.