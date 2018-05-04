Привлечение клиентов ВКонтакте на солнцезащитные очки

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки169 просмотров
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Создали магазин ВКонтакте с одним из известных брендов солнцезащитных очков (реплика). Требуется специалист для привлечения клиентов. За каждую продажу готовы платить 20% (550-600р., со 100 продаж считайте сами). Опыт в подобных проектах приветствуется.

6 лет назад
guest_15253860794302
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад