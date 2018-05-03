Занимаюсь продажей женской итальянской одежды среднего сегмента, на данный момент все продажи идут через 2 магазина в Инстаграм, вот один из них https://www.instagram.com/_P_O_D_I_U_M_/, здесь можете ознакомиться с ассортиментом и ценами. В планах запуск магазинов в Фейсбук и ...
Нужно с нуля раскрутить группу ВК живыми, целевыми подписчиками, 1000
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