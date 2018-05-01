Сейчас необходимо создать площадки косметологической студии, ВК, Инста и активно привлекать туда участников. Также запустить таргет и ретаргет на площадках. Если вы умеете привлекать клиентов в группы ВК, развивать эти группы, занимаетесь SMM, можете настроить таргетированную ...
Собрать контакты YouTube блогеров с подписчиками от 100 тыс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти контакты таких блогеров, это могут быть email, телефон, ссылка на форму обратной связи и тому подобное.
Возможно у вас уже есть готовая база что тоже приветствуется.
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