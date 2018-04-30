Раскрутка youtube канала

Портфолио обязательно! Без портфолио не рассматриваю. Нужно оформить группы в социальных сетях. И потом наполнить предоставленной информацией Напишите какие соц. сети вы оформляете и сколько это стоит. Ваши цены раздельно на оформление и наполнение.