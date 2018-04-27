Оформить и наполнить группы в социальных сетях

Добрый вечер уважаемые дамы и господа. Если Вы разбираетесь в Twitter, то может не откажетесь заработать $25 за выполнение несложного задания? Суть такая - сделать акаунт вида https://twitter.com/Journal_about_life, (например), сделать прикольные шапку и аватару из подручных (в Интернет-поиске ...