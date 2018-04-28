Отзывы на заказ

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка161 просмотр
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Нужны прокаченные аккаунты (+10) из Санкт-Петербурга для размещения отзывов ( комментариев, лайков) на нескольких известных сайтах-отзовиках.С разными IP- адресами. Есть 2 варианта работы:  

1) тексты мы готовим сами  и вы размещаете их на сайтах 

2) тексты пишете вы, после нашей проверки- размещаете на сайтах

6 лет назад
guest_15249109428219
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад