Отзывы на заказ

Нужны прокаченные аккаунты (+10) из Санкт-Петербурга для размещения отзывов ( комментариев, лайков) на нескольких известных сайтах-отзовиках.С разными IP- адресами. Есть 2 варианта работы:

1) тексты мы готовим сами и вы размещаете их на сайтах

2) тексты пишете вы, после нашей проверки- размещаете на сайтах