Друзья нужна помощь Ваша нашему проекту "Скейнкоин ЛТД" https://skeincoin.co/ Задача: необходимо развить количество участников (фанов и инвесторов монеты) Используем специализированные крипто-площадки, сообщества, инстаграмм, дискорд, телеграмм. Наши идеи: конкурсы, розыгрыши, вовлечение в мероприятия, активность Для этого есть монеты с Фонда. Пишите ...
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Требуется 3к активной аудитории на моем канале в телеграм. Канал о схемах заработка. Предлагайте цены
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