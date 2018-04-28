Увеличение количества участников (фанов и инвесторов монеты)

Друзья нужна помощь Ваша нашему проекту "Скейнкоин ЛТД" https://skeincoin.co/

Задача: необходимо развить количество участников (фанов и инвесторов монеты)

Используем специализированные крипто-площадки, сообщества, инстаграмм, дискорд, телеграмм.

Наши идеи: конкурсы, розыгрыши, вовлечение в мероприятия, активность

Для этого есть монеты с Фонда.

Пишите у кого был конкретный опыт, необходимо немного от Вас технической работы

Предлагайте работающие идеи на данный момент рынка

Оплата в Скейнкоин. Кто разбирается в крипте смотрите за графиком на Коинмаркете

https://coinmarketcap.com/currencies/skeincoin/