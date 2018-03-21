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- $8Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть макрос, который обрабатывает прайс поставщика. На одной (вроде бы) из вкладок сменились данные и порядок столбцов. Нужно внести изменение в макрос чтобы прайс корректно обрабатывался.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно найти контакты таких блогеров, это могут быть email, телефон, ссылка на форму обратной связи и тому подобное. Возможно у вас уже есть готовая база что тоже приветствуется. Напишите за сколько готовы продать ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать дополнение (не знаю как оно там называется), которое будет обрабатывать прайс поставщика Основные функции Импорт файла поставщика в таблицу по ссылке (с использованием логина и пароля). Формат таблицы xlsОбработка таблицы по условиям ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Программа должна работать на сервере и уметь Авторизоваться с помощью логина и пароля на сайте поставщикаПо ссылке скачивать прайс поставщикаОбрабатывать прайс поставщика (xls) до нужного формата (csv) с указанной периодичностью. В основном это: выбор нужных ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
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Задание в файле. Сделать нужно сегодня.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад