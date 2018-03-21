petercom

Петр petercom

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ohenry
53 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Макрос Excel с комбинациями ячеек
Понятная постановка задачи и своевременная оплата
четко и в срок
Ответный отзыв
Punkrat
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
9 баллов
7 лет назад
Нарисовать страницу оформления заказа в интернет магазине
Понятное задание. Оперативная обратная связь. Работа оплачена во время. Рекомендую!
Не ожидал. Все четко.
Ответный отзыв