SMM, таргет, ретаргет. Контекст.

Сейчас необходимо создать площадки косметологической студии, ВК, Инста и активно привлекать туда участников. Также запустить таргет и ретаргет на площадках.

Если вы умеете привлекать клиентов в группы ВК, развивать эти группы, занимаетесь SMM, можете настроить таргетированную рекламу в соцсетях, а также продвинуть Инсту компании - то вы-тот, кого я ищу. Если вы вдобавок еще занимаетесь контекстом - то это уже другая прибыль от заказа опять таки, хотел бы узнать ваши расценки.

Бюджет обсуждаем!