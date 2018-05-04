SMM, таргет, ретаргет. Контекст.

Разрекламировать мою музыку, привлечь покупателей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас необходимо создать площадки косметологической студии, ВК, Инста и активно привлекать туда участников. Также запустить таргет и ретаргет на площадках.
Если вы умеете привлекать клиентов в группы ВК, развивать эти группы, занимаетесь SMM, можете настроить таргетированную рекламу в соцсетях, а также продвинуть Инсту компании - то вы-тот, кого я ищу. Если вы вдобавок еще занимаетесь контекстом - то это уже другая прибыль от заказа опять таки, хотел бы узнать ваши расценки.
Бюджет обсуждаем!
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