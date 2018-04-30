Настройка таргетированной рекламы во вконтакте, facebook и mytarget

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок179 просмотров
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Ищем специалиста по таргетированной рекламе для продвижения фестиваля по психологии (http://f3000.ru/

Необходимо выполнить следующие задачи:

- Участие в скайпе по обсуждению креативов и таргетов

- Парсинг аудиторий и настройка компаний во вконтакте, facebook и mytarget

- Настройка ретаргетинга во вконтакте, facebook и mytarget

- Тестирование аудиторий и креативов

- Управление компаниями на протяжении 1 месяца

- Подготовить отчет по тестовым и основным компаниям.

Креативы разрабатываются нами с вашем участием. Нужно преступить к работе 2-го мая. Работаем по

безопасной сделке.

6 лет назад
DMatanga
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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