Настройка рекламы ADS manager на Facebook

Правильно настроить таргетинг в ADS manager чтобы избежать блокировок Facebook а

Наша компания специализируется на инженерно-строительных работах и девелопменте. Мы ориентируемся на состоятельных клиентов, которые желают вложиться в недвижимость.

Проблема в том, что Facebook блокирует аккаунт при неправильной настройке таргетинга, поэтому необходимы люди

с опытом работы в сфере SMM таргетинга и генерации лидов в фейсбуке.