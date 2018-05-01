Продвижение Facebook+OK. $$$$$$

Привет!!!

Задача: У нас будет проходить "Детская благотворительная акция" 9 и 10 мая (в общей сложности 24 часа). За эти 24 часа мы должны помочь собрать детям как можно больше.

Ситуация на сейчас:

ссылка на группу https://www.facebook.com/chabadhaifaorgil/?ref=bookmarks

ссылка на группу https://ok.ru/chabadhaifa

Как мы видим, что нужно:а) Нужна платная реклама на эти 2 дня.

﻿- ЦА от 30 до 50 лет

﻿- Гео/локация: Тель-Авив; Натания; Иерусалим; Ришон Лецион; Реховот.

б) Наращивание массы подписчиков на страницу - может быть позновато так как осталось 8 дней до начала.

в) Ваше/твое предложение что нужно еще или не нужно????

Будущее: а) если/когда себя проявите хорошо - нам нужен на постоянную работу человек, который будет продвигать нашу группу в FB+OK+другие соц.медиа

От тебя:

а) цена

б) предложения что делать планируешь

в) ссылка или рекомендация на успешные проекты

г) ОБЯЗАТЕЛЬНО только профессионалы

Удачи!!!