Посев видео в социальных сетях

Требуется опытный специалист для ручного посева видео на тематических ресурсах

Пример. Выходит видео "как приготовить борщ" – это пошаговая видеоинструкция по тому, как дома приготовить вкусный борщ с секретами от шеф-повара ресторана

Задача – найти тематические:

1) группы вк

2) группы в одноклассниках

3) форумы

4) чаты в телеграм

и органично разместить там информацию о полезном видео + разместить ссылку на видео

Важно!

1) Никакого спама, размещение на строго тематических площадках

2) Не интересует посев через платформы тизерной рекламы и подобной. Только ручной "легальный" посев

Пишите ваши предложения.

а) на каких ресурсах можете размещать информацию(вк/ок/форумы/чаты телеграм или все вместе)

б) стоимость ваших услуг

в) опыт, примеры

г) технология посева

Дам первый заказ на посев одного видео.

Если понравится качество работы – буду регулярно заказывать посев от 10 видео в месяц