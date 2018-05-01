Посев видео в социальных сетях

Сейчас необходимо создать площадки косметологической студии, ВК, Инста и активно привлекать туда участников. Также запустить таргет и ретаргет на площадках. Если вы умеете привлекать клиентов в группы ВК, развивать эти группы, занимаетесь SMM, можете настроить таргетированную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный специалист для ручного посева видео на тематических ресурсах
Пример. Выходит видео "как приготовить борщ" – это пошаговая видеоинструкция по тому, как дома приготовить вкусный борщ с секретами от шеф-повара ресторана
Задача – найти тематические:
1) группы вк
2) группы в одноклассниках
3) форумы
4) чаты в телеграм
и органично разместить там информацию о полезном видео + разместить ссылку на видео
Важно!
1) Никакого спама, размещение на строго тематических площадках
2) Не интересует посев через платформы тизерной рекламы и подобной. Только ручной "легальный" посев
Пишите ваши предложения.
а) на каких ресурсах можете размещать информацию(вк/ок/форумы/чаты телеграм или все вместе)
б) стоимость ваших услуг
в) опыт, примеры
г) технология посева
Дам первый заказ на посев одного видео.
Если понравится качество работы – буду регулярно заказывать посев от 10 видео в месяц
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