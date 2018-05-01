Посев видео в социальных сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки164 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется опытный специалист для ручного посева видео на тематических ресурсах 

Пример. Выходит видео "как приготовить борщ" – это пошаговая видеоинструкция по тому, как дома приготовить вкусный борщ с секретами от шеф-повара ресторана 

Задача – найти тематические: 

1) группы вк 

2) группы в одноклассниках 

3) форумы 

4) чаты в телеграм 

и органично разместить там информацию о полезном видео + разместить ссылку на видео 

Важно! 

1) Никакого спама, размещение на строго тематических площадках 

2) Не интересует посев через платформы тизерной рекламы и подобной. Только ручной "легальный" посев 

Пишите ваши предложения. 

а) на каких ресурсах можете размещать информацию(вк/ок/форумы/чаты телеграм или все вместе) 

б) стоимость ваших услуг 

в) опыт, примеры 

г) технология посева 

Дам первый заказ на посев одного видео. 

Если понравится качество работы – буду регулярно заказывать посев от 10 видео в месяц 

6 лет назад
battle-b
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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