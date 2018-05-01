Привлечение клиентов в нишу - женская итальянская одежда

Занимаюсь продажей женской итальянской одежды среднего сегмента, на данный момент все продажи идут через 2 магазина в Инстаграм, вот один из них https://www.instagram.com/_P_O_D_I_U_M_/, здесь можете ознакомиться с ассортиментом и ценами.

В планах запуск магазинов в Фейсбук и Вконтакте, а также интернет-магазина.

Требуется увеличение количества клиента через данные источники.

Если Вы специалист в каком-то из выше перечисленных источников и знаете как увеличить продажи и у Вас есть конкретные стратегии/способы, пишите, обсудим. Желательно наличие кейсов по тематике одежды...