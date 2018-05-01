Написать комментарии в справочнике города.

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Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок177 просмотров
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Всем здравствуйте!

Задача проста:

  • Написать положительные комментарии и проставить 5 звёзд компании
  • Тематика комментариев (Новый фитнес клуб на БАМе (это район такой), далее тема такая -  спасибо за то что приняли нас к себе (предыдущий клуб на этом месте кинул на деньги всех клиентов и исчез - мы в знак жеста доброй воли переоформили клубные карты на наш клуб - и теперь люди занимаются у нас) Далее пишем о групповых тренировках - их разнообразие и об профессионализме инструкторов. Не забываем о внимательности и качестве сервиса. Чем лаконичней будет коммент тем лучше.
  • Необходимо за месяц написать 20 новых комментов на эти темы
  • Ссылка на фитнес клуб - https://www.vl.ru/platinum-fit#comments
  • VL.RU сайт хороший - и комментарии как-то удаляет, если замечает подвох

6 лет назад
vudiag
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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