Повесит пост в 1600 открытых группах в ВК

$10
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен8 заявок245 просмотров
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Добрый день.

Есть сайт https://vk.cc/81uDnH необходима регистрироваться и получить реферальная ссылку.

Также есть база 1600 открытые группы в ВК, необходима разместить пост с фотографями со своим реферальной ссылкой.

И предоставить отчет.

Будет выбран 5 исполнитель тексты будут разные но тематика одна.

6 лет назад
grechca
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
natalifrilancer
32 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад
$10
7 дней
Спасибо, надеюсь не удалят постов из групп ВК, будут польза от них.
Все четко и вовремя
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