Оформление и продвижение странички в instagram

Привет!!! Задача: У нас будет проходить "Детская благотворительная акция" 9 и 10 мая (в общей сложности 24 часа). За эти 24 часа мы должны помочь собрать детям как можно больше. Ситуация на сейчас: ссылка на группу [url=https://www.facebook.com/chabadhaifaorgil/?ref=bookmarks]https://www.facebook.com/chabadhaifaorgil/?ref=bookmarks[/url] ссылка на группу [url=https://ok.ru/chabadhaifa]https://ok.ru/chabadhaifa[/url] Как мы ...