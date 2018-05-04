Контент наполнение группы ВК, инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок197 просмотров
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наполнение контентом группы ВК, инстаграм.

 Выезд на объекты для фотосъемки, написание текстов, размещение постов.

6 лет назад
pavllin
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад