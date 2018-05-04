Создание и продвижение групп в соцсетях

Всем здравствуйте! Задача проста: [list][*]Написать положительные комментарии и проставить 5 звёзд компании[*]Тематика комментариев (Новый фитнес клуб на БАМе (это район такой), далее тема такая - спасибо за то что приняли нас к себе (предыдущий клуб на этом ...