Подписаться на закрытый аккаунт инстаграмм

Добрый день. Есть сайт https://vk.cc/81uDnH необходима регистрироваться и получить реферальная ссылку. Также есть база 1600 открытые группы в ВК, необходима разместить пост с фотографями со своим реферальной ссылкой. И предоставить отчет. Будет выбран 5 исполнитель тексты ...
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