Подписаться на закрытый аккаунт инстаграмм

Занимаюсь продажей женской итальянской одежды среднего сегмента, на данный момент все продажи идут через 2 магазина в Инстаграм, вот один из них https://www.instagram.com/_P_O_D_I_U_M_/, здесь можете ознакомиться с ассортиментом и ценами. В планах запуск магазинов в Фейсбук и ...