Роман Игнатьев internetSystemsinternetSystems
35 летРоссия/Кострома
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Студия дизайна и Web-программирования.
Дизайн. Верстка. SEO-оптимизация. Javascript.
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Портфолио
- Сайт Института Педагогики и Психологии КГУ244 просмотра
- Фирменный стиль Veco218 просмотров
- Логотип для Атек260 просмотров
- Логотип для Advance208 просмотров
- Дерево144 просмотра
- Urban172 просмотра
- Рекламный щит Industrial Art 1*4 м166 просмотров
- Магазин спортивных товаров "Мир спорта"261 просмотр
- Наш официальный сайт240 просмотров
- Без названия248 просмотров