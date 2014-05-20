interra

Александр interra

 
40 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Taras_Kutsyk
Тарас 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Стоматология
Отличный заказчик рекомендую
Сделал этот проект хорошо. На связи по этому проекту был всегда.
Ответный отзыв
Wisdom_i
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
80 отзывов(-4)
$800
10 баллов
9 лет назад
Интернет-магазин дверей
Все отлично
Адекватный исполнитель!
Ответный отзыв