Нужно доработать сайт на Битриксе. ТЗ по запросу.
- $200Интернет-магазины6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно перенести существующий стоматологический сайт на CMS систему Битрикс редакция "Первый сайт". Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Первый сайт»" - наша.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Нужно доработать сайт дверей, изменить верхнюю шапку сайта, перенести сайт на битрикс «малый бизнес» (лицензия есть), сделать всплывающее меню, в разделе каталог кнопку «корзина» сделать чтобы она всегда была видна (на примере как сделано картинка ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Нужно доработать сайт дверей, изменить верхнюю шапку сайта, перенести сайт на битрикс "малый бизнес" (лицензия есть), сделать всплывающее меню, в разделе каталог кнопку "корзина" сделать чтобы она всегда была видна (на примере как сделано картинка ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $1000
Нужно сделать подобную программу: http://media.colorplanner.com/app_ru/ от вас цена и сроки.Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо перенести сайт c CMS Drupal на CMS 1C-Bitrix "Малый бизнес" (лицензия имеется). 1. Перенести контент (у битрикса есть конвертер для переноса данных http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/yenisite.migrator/) 2. Перенести шаблон 3. Добавить верхнее меню 4. Подобрать аналоги компонентов (обратная связь и т.д.) ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Есть сайт с готовым дизайном и работающий под управленим Джумлы. Требуется с сохранением текущего контента полностью перевести его на битрикс. Приветствуются навыки хтмл верстки и оптимизации. Портфолио обязательно! Без него предложения не рассматриваются.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад