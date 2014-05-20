Есть сайт с готовым дизайном и работающий под управленим Джумлы. Требуется с сохранением текущего контента полностью перевести его на битрикс. Приветствуются навыки хтмл верстки и оптимизации. Портфолио обязательно! Без него предложения не рассматриваются.