intui

Алёна Балахничёва intui

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
INTUI.TRAVEL

Сайт INTUI.Travel - молодой и амбициозный проект компании, работающей в новом формате. Команда из разных городов и стран продвигает и развивает сайт по бронированию отелей и других продуктов для самостоятельной организации путешествий в on-line режиме . Забронировать номер в отеле, оплатить туристическую страховку, заказать трансфер и (в недалёком будущем) - авиабилеты на сайте можно в on-line. База из 200 000 отелей почти всех «туристических» городов мира, удобный интерфейс, необычные способы поиска отелей – всё предназначено для четкого и удобного планирования путешествия или командировки.

Гео-охват деятельности – Россия, близлежащие «русскоговорящие» страны.

Удаленность участников команды не является препятствием в общении и выработке креативных решений и является преимуществом в обмене опытом.

Девиз команды: «Всегда есть решение в поле выигрыш / выигрыш». Мы считаем, что у сотрудников и у компании всегда есть общие цели, к которым и стремимся. И достичь которых можно вместе. Находим и выбираем SMART решения. Четкие цели, эффективность процессов залог успеха и сотрудников и компании»

Если Вы готовы работать на удаленном доступе, Вы четко знаете что хотите от жизни и готовы ради этого работать, считаете, что можете внести и свой вклад в развитие - мы рады приветствовать Вас!

Мы Вам готовы предложить динамичные современные отношения, трудоустройство, обучение – повышение квалификации по специальности.

  • Создать баннеры

    $250

    Для сайта бронирования отелей, авиа требуется изготовить красивую и привлекательную рекламу. Подробное ТЗ прилагается: указаны сообщения, сюжет, технические требования. Требуется изготовить со вкусом и качественно, реклама д.б. сексапильной и не пошлой, "заигрывать" и не банальной, ...

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  • Интернет-маркетолог

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