Для сайта бронирования отелей, авиа требуется изготовить красивую и привлекательную рекламу. Подробное ТЗ прилагается: указаны сообщения, сюжет, технические требования. Требуется изготовить со вкусом и качественно, реклама д.б. сексапильной и не пошлой, "заигрывать" и не банальной, ...
Сайт INTUI.Travel - молодой и амбициозный проект компании, работающей в новом формате. Команда из разных городов и стран продвигает и развивает сайт по бронированию отелей и других продуктов для самостоятельной организации путешествий в on-line режиме . Забронировать номер в отеле, оплатить туристическую страховку, заказать трансфер и (в недалёком будущем) - авиабилеты на сайте можно в on-line. База из 200 000 отелей почти всех «туристических» городов мира, удобный интерфейс, необычные способы поиска отелей – всё предназначено для четкого и удобного планирования путешествия или командировки.
Гео-охват деятельности – Россия, близлежащие «русскоговорящие» страны.
Удаленность участников команды не является препятствием в общении и выработке креативных решений и является преимуществом в обмене опытом.
Девиз команды: «Всегда есть решение в поле выигрыш / выигрыш». Мы считаем, что у сотрудников и у компании всегда есть общие цели, к которым и стремимся. И достичь которых можно вместе. Находим и выбираем SMART решения. Четкие цели, эффективность процессов залог успеха и сотрудников и компании»
Если Вы готовы работать на удаленном доступе, Вы четко знаете что хотите от жизни и готовы ради этого работать, считаете, что можете внести и свой вклад в развитие - мы рады приветствовать Вас!
Мы Вам готовы предложить динамичные современные отношения, трудоустройство, обучение – повышение квалификации по специальности.
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Если Вы имеете опыт только в SEO, пож-та обратите внимание что мы ищем именно маркетолога!, только знающего хорошо каналы продвижения в и-нет, а SEO только один из всех каналов. Поэтому большая просьба обращаться если ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад