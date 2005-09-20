Требуется содание простого робота, для работы с Invision Power Board подробности на емаил.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
18 лет назад
Требуется содание простого робота, для работы с Invision Power Board подробности на емаил.
Требуется удаленный програмист на пол ставки, (5 часов в день) требуемые знания PHP, JavaScript, XML, mySQL, обезательно постояный доступ к интернету.
Програмер на PHP + HTML 1. Форма емиал отправки.( сама форма у меня есть ) её нужно просто настроить. 2. Нужно вставить SITEMAP XML или RSS 2.0 GENERATOR что бы он генерировал все со страниц ...