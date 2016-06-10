iolon

Павел iolon

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Программист 1С-Битрикс, PHP

Программист 1С-Битрикс (более 2-х лет), PHP-разработчик (более 5-ти лет). Общий стаж разработчика - 11 лет.

Разработка сайтов и порталов с нуля, поддержка, переработка, развитие уже существующих платформ. Верстка шаблонов.

На постоянное основе работаю над интернет-магазином оптовой торговли багетом: http://www.neoart.ru

Последний выполненный проект: http://5thelement.ru/

PHPБитриксВерстка шаблона1С-Битрикс
Портфолио
Веб-программирование
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Сайты «под ключ»
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от 1 дня
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Системы управления (CMS)
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от $10
от 1 дня
нет рейтинга