Программист 1С-Битрикс, PHP
Программист 1С-Битрикс (более 2-х лет), PHP-разработчик (более 5-ти лет). Общий стаж разработчика - 11 лет.
Разработка сайтов и порталов с нуля, поддержка, переработка, развитие уже существующих платформ. Верстка шаблонов.
На постоянное основе работаю над интернет-магазином оптовой торговли багетом: http://www.neoart.ru
Последний выполненный проект: http://5thelement.ru/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Http://5thelement.ru140 просмотров
- Www.neoart.ru241 просмотр
Веб-программирование
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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