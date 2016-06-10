Программист 1С-Битрикс, PHP

Программист 1С-Битрикс (более 2-х лет), PHP-разработчик (более 5-ти лет). Общий стаж разработчика - 11 лет.

Разработка сайтов и порталов с нуля, поддержка, переработка, развитие уже существующих платформ. Верстка шаблонов.

На постоянное основе работаю над интернет-магазином оптовой торговли багетом: http://www.neoart.ru

Последний выполненный проект: http://5thelement.ru/