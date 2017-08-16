Системный программист и администратор

Опыт более 10 лет системным администратором и программистом в оффлайне.

Работа с Linux, Freebsd, Windows, Squid, Nginx, Bacula, Iptables, KVM, скрипты для автоматизации, резервного копирования и многое другое, не хватит времени описать весь опыт работ.