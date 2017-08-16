Системный программист и администратор
Опыт более 10 лет системным администратором и программистом в оффлайне.
Работа с Linux, Freebsd, Windows, Squid, Nginx, Bacula, Iptables, KVM, скрипты для автоматизации, резервного копирования и многое другое, не хватит времени описать весь опыт работ.
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Портфолио
- Репортажная и модельная сьемка183 просмотра
- Настройка серверов под Linux, Freebsd, Windows182 просмотра
Системное программирование
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$30/час
от $30от 1 дня
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Фотосъемка
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$30/час
от $30от 7 дней
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