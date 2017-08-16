ionis

Александр ionis

 
44 годаРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Системный программист и администратор

Опыт более 10 лет системным администратором и программистом в оффлайне.

Работа с Linux, Freebsd, Windows, Squid, Nginx, Bacula, Iptables, KVM, скрипты для автоматизации, резервного копирования и многое другое, не хватит времени описать весь опыт работ.

LinuxNginxFreeBSD
Портфолио
Системное программирование
нет отзывов
$30/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$30/час
от $30от 7 дней
нет рейтинга