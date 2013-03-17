Здравствуйте! Сейчас, перед запуском нашего нового интернет-магазина мебели, мы оптимизируем сайт и по ряду вопросов нужна устная консультация (возможно по скайпу голосом) очень грамотного сео-специалиста. Вопросы вышлю понравившемуся ...
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- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Здравствуйте! Ищу дизайнера для создания стильного современного сайта. Тематика сайта — мебель. Основной акцент — мебель для младенцев, однако дизайн должен быть универсальным, поскольку на сайте есть мебель и для подростков, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Молодой, но уже известный на российском рынке бренд ищет талантливого конструктора мебели для создания мебельных коллекций для детей и подростков. Желательно, чтобы помимо конструкторских навыков (чертежи, схемы, технические рисунки), Вы обладали ...Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Здравствуйте! Ищу дизайнера для создания стильного современного сайта. Тематика сайта - мебель. Основной акцент - мебель для младенцев, однако дизайн должен быть универсальным, поскольку на сайте есть мебель и для подростков, и ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт12 лет назад