ira-m

Ирина ira-m

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужна консультация грамотного CEO-специалиста

    Здравствуйте! Сейчас, перед запуском нашего нового интернет-магазина мебели, мы оптимизируем сайт и по ряду вопросов нужна устная консультация (возможно по скайпу голосом) очень грамотного сео-специалиста. Вопросы вышлю понравившемуся ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина мебели

    $500

    Здравствуйте! Ищу дизайнера для создания стильного современного сайта. Тематика сайта — мебель. Основной акцент — мебель для младенцев, однако дизайн должен быть универсальным, поскольку на сайте есть мебель и для подростков, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищу дизайнера, конструктора мебели

    Здравствуйте! Молодой, но уже известный на российском рынке бренд ищет талантливого конструктора мебели для создания мебельных коллекций для детей и подростков. Желательно, чтобы помимо конструкторских навыков (чертежи, схемы, технические рисунки), Вы обладали ...

    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина мебели

    $500

    Здравствуйте! Ищу дизайнера для создания стильного современного сайта. Тематика сайта - мебель. Основной акцент - мебель для младенцев, однако дизайн должен быть универсальным, поскольку на сайте есть мебель и для подростков, и ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    12 лет назад