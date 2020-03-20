ira_samoilova84

Эксперт по трафику. Яндекс и Google Ads

Разработаю стратегию и подберу рекламный канал, который позволит увеличить количество клиентов в ваш бизнес даже при минимальном бюджете.

Моя задача -это увеличение потока клиентов в Ваш бизнес!

Так же предлагаю дополнительные услуги:

- аудит сайта. Анализ Вашего сайта, с указанием конкретных предложений по его улучшению. Включает анализ конкурентов и вашего предложения.

- аудит рекламной кампании, при наличии действующей. Разработаю рекомендации по оптимизации.