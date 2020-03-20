ira_samoilova84

Ирина Самойлова ira_samoilova84ira_samoilova84
39 летРоссия/Оренбург
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Эксперт по трафику. Яндекс и Google Ads
Разработаю стратегию и подберу рекламный канал, который позволит увеличить количество клиентов в ваш бизнес даже при минимальном бюджете.
Моя задача -это увеличение потока клиентов в Ваш бизнес!
Так же предлагаю дополнительные услуги:
- аудит сайта. Анализ Вашего сайта, с указанием конкретных предложений по его улучшению. Включает анализ конкурентов и вашего предложения.
- аудит рекламной кампании, при наличии действующей. Разработаю рекомендации по оптимизации.
Действие аккаунта приостановлено!