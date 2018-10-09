iradmitriva

Ирина iradmitriva

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Рерайтинг, копирайтинг

Я, Дмитриева Ирина Анатольевна (псевдоним - Ирина Весточка), имею два высших образования (экологическое и юридическое). Ответственна и исполнительна. Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом.

Электронный адрес [email protected]

Стоимость:

Рерайтинг:

2 уе/1000 знаков при наличии исходника

Копирайтинг:

от 2-3 уе/1000 знаков в зависимости от сложности тематики.

СЕО тексты под ключи:

3 уе/1000 знаков в зависимости от сложности и плотности ключевых фраз.

Выполняю только качественные работы по ТЗ и в срок.

Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга