Рерайтинг, копирайтинг
Я, Дмитриева Ирина Анатольевна (псевдоним - Ирина Весточка), имею два высших образования (экологическое и юридическое). Ответственна и исполнительна. Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом.
Электронный адрес [email protected]
Стоимость:
Рерайтинг:
2 уе/1000 знаков при наличии исходника
Копирайтинг:
от 2-3 уе/1000 знаков в зависимости от сложности тематики.
СЕО тексты под ключи:
3 уе/1000 знаков в зависимости от сложности и плотности ключевых фраз.
Выполняю только качественные работы по ТЗ и в срок.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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