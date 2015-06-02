irbisinka

Елена irbisinka

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Наполнение сайтов, интернет-магазинов.

Расшифровка аудио и видеозаписей.

Распознавание сканированных и рукописных текстов.

Составление резюме.

О себе:

Два высших образования - химическое и экономическое (управление персоналом). Опыт работы менеджером по персоналу, отличное знание Excel, легко и эффективно пользуюсь поисковиками.

К любой работе отношусь с максимальной ответственностью и скрупулезностью.

Обращайтесь по указанным контактам:

E-mail: [email protected] 

Skype: irbisinka

ICQ: 290793588

 

  

Буду рада сотрудничеству!

Наполнение сайтов
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$2/час
от $10
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга