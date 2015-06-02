Наполнение сайтов, интернет-магазинов.

Расшифровка аудио и видеозаписей.

Распознавание сканированных и рукописных текстов.

Составление резюме.

О себе:

Два высших образования - химическое и экономическое (управление персоналом). Опыт работы менеджером по персоналу, отличное знание Excel, легко и эффективно пользуюсь поисковиками.

К любой работе отношусь с максимальной ответственностью и скрупулезностью.

Обращайтесь по указанным контактам:

E-mail: [email protected]

Skype: irbisinka

ICQ: 290793588

Буду рада сотрудничеству!