Наполнение сайтов, интернет-магазинов.
Расшифровка аудио и видеозаписей.
Распознавание сканированных и рукописных текстов.
Составление резюме.
О себе:
Два высших образования - химическое и экономическое (управление персоналом). Опыт работы менеджером по персоналу, отличное знание Excel, легко и эффективно пользуюсь поисковиками.
К любой работе отношусь с максимальной ответственностью и скрупулезностью.
Обращайтесь по указанным контактам:
E-mail: [email protected]
Skype: irbisinka
ICQ: 290793588
Буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Наполнение сайтов
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$2/час
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Редактирование и Корректура
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$1/час
от $1
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