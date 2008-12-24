5 небольших отчётиков в 1С. Конфигурация: Бухгалтерский учёт д/Украины. Задание - в приложенном архиве. Оплата - после проверки работы. Срок - 26.12.08 9.00. Предлагайте свои условия.
Прикладное ПО6 заявок
Закрыт
15 лет назад
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5 небольших отчётиков в 1С. Конфигурация: Бухгалтерский учёт д/Украины. Задание - в приложенном архиве. Оплата - после проверки работы. Срок - 26.12.08 9.00. Предлагайте свои условия.