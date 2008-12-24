iriko

Ирина iriko

 
63 годаУкраина/Черкассы
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Интересуют такие заказы:

- транскрибация;

- перевод текста из картинок, формата DjVu в обычный текст;

- рерайтинг/копирайтинг

  • 5 небольших отчётиков в 1С

    5 небольших отчётиков в 1С. Конфигурация: Бухгалтерский учёт д/Украины. Задание - в приложенном архиве. Оплата - после проверки работы. Срок - 26.12.08 9.00. Предлагайте свои условия.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад