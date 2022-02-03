irinabelocon_gma

Журналист, копирайтер
Умение создавать интересный и живой текст.
Понимание рекламных и литературных норм.
Умение работать с разным программами по созданию текстов (Elementor, WordPress redactor, Googledoc, Word).
Опыт в написании анонсов, обзоров мероприятий и заведений, ТОПов, пресс- и пост-релизов, статей по разным тематикам.
Опытный пользователь ПК; Есть навыки работы с админской панелью сайтов.
Навыки ведения групп в социальных сетях, редактирования текстов
Высокая грамотность
Умение писать и править художественную прозу