irinabelocon_gma

Журналист, копирайтер

Умение создавать интересный и живой текст.

Понимание рекламных и литературных норм.

Умение работать с разным программами по созданию текстов (Elementor, WordPress redactor, Googledoc, Word).

Опыт в написании анонсов, обзоров мероприятий и заведений, ТОПов, пресс- и пост-релизов, статей по разным тематикам.

Опытный пользователь ПК; Есть навыки работы с админской панелью сайтов.

Навыки ведения групп в социальных сетях, редактирования текстов

Высокая грамотность

Умение писать и править художественную прозу