irinaflorowa73

Добрый день. Нужно переписать готовый текст из курсовой, т.е. повысить уникальность. Проверяется в Etxt Антиплагиат. Курсовая по педагогике (социализация, образовательная среда). Знаков- 13 000 Указывайте примерную стоимость и сроки выполнения работы.
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Добрый день. Необходимо написать 1 главу (теоретическую часть курсовой, которая состоит 2-х разделов) на тему: Образовательная среда и ее роль в социализации личности подростка. Оригинальность не менее 70-80%. Срок: не срочно. В заявке указывайте цену ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен8 лет назад
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Здравствуйте. Есть готовая курсовая работа, нужно оформить её согласно ГОСТу, сделать автоматическое оглавление, проставить нумерацию, убрать большие пробелы и т.дРефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт9 лет назад
Логотип должен быть связан с литературой. Подробное ТЗ отправлю в ЛС. Уважаемые фрилансеры, обращаю ваше внимание на то, что проект малобюджетный, предлагайте разумные цены:)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
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25 декабря в 11:30 (по мск) нужно перевести 10 легких предложений с русского на немецкий в режиме реального времени, т.е. онлайн через WhatsAp, Viber или смс.Переводы7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно улучшить запись интервью, т.е. убрать лишние звуки и шумы, сделать запись "чистой" на сколько это возможно.Аудиомонтаж28 заявокЗакрыт9 лет назад