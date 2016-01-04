irinaflorowa73

Ирина irinaflorowa73

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Переизложить (переписать) текст

    Добрый день. Нужно переписать готовый текст из курсовой, т.е. повысить уникальность.  Проверяется в Etxt Антиплагиат.  Курсовая по педагогике (социализация, образовательная среда).  Знаков- 13 000  Указывайте примерную стоимость и сроки выполнения работы.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Курсовая по педагогике

    Добрый день. Необходимо написать 1 главу (теоретическую часть курсовой, которая состоит 2-х разделов) на тему: Образовательная среда и ее роль в социализации личности подростка.  Оригинальность не менее 70-80%.  Срок: не срочно. В заявке указывайте цену ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать логотип

    Логотип должен быть связан с литературой. Подробное ТЗ отправлю в ЛС.  Уважаемые фрилансеры, обращаю ваше внимание на то, что проект малобюджетный, предлагайте разумные цены:)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Улучшить аудиозапись

    Здравствуйте. Нужно улучшить запись интервью, т.е. убрать лишние звуки и шумы, сделать запись "чистой" на сколько это возможно.

    Аудиомонтаж28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

umid_filosof
Умид 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Переизложить (переписать) текст
Приятно иметь дело с Ириной. Ответственная и аккуратная, одно удовольствие сотрудничать.
Очень понравилось сотрудничать с Умидом. Сразу видно, что человек грамотный и образованный. Качество текста превосходное. Очень рекомендую для сотрудничества всем заказчикам.
Ответный отзыв
EV2016
50 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Курсовая по педагогике
Спасибо Ирине за правильную постановку задачи и интересное задание. Как заказчик - очень исполнительна, с ней приятно работать, оплата поступила во время. Всегда на связи. Рекомендую.
Екатерина очень профессионально подходит к работе, очень коммуникабельна. Я работой осталась довольна и всем рекомендую:)
Ответный отзыв
runboy
Остап 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$13
10 баллов
9 лет назад
Разработать логотип
Четкая постановка задачи и быстрая оплата. Очень приятный заказчик, буду рад сотрудничеству :)
Работа была выполнена быстро и качественно! Хороший и вежливый исполнитель. Рекомендую и благодарю за выполненную работу.))
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