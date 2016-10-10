1). 1990-1994 г.г. Республиканскоемузыкальное училище Удмуртской Республики г. Ижевск по специальности
фортепиано. Преподаватель, концертмейстер. Диплом: СТ № 942384 от 17 июня 1994 г.2). 2001 г. Глазовскийгосударственный педагогический институт им.В.Г.Короленко г.Глазов Удмуртской
Республики. Педагог дошкольного образования по
специальности «Педагогика и методика дошкольного образования». Диплом БВС 0992974 от 17 мая 2001 г.3). 2014 г. прошлапрофессиональную переподготовку в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Глазовский
государственный педагогический институт имени В.Г.Короленко» по программе
(направлению) «Логопедия». Право
на ведение профессиональной деятельности в сфере образования лиц (детей,
подростков и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе
учреждений образования, социальной сферы и здравоохранения. Диплом опрофессиональной переподготовке № 182400945766 от 07 июня 2014 г.
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