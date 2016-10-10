EV2016

Екатерина EV2016

 
50 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Курсовые работы, рефераты, сочинения

1). 1990-1994 г.г. Республиканскоемузыкальное училище Удмуртской Республики г. Ижевск по специальности

фортепиано. Преподаватель, концертмейстер.  Диплом: СТ № 942384 от 17 июня 1994 г.2). 2001 г. Глазовскийгосударственный педагогический институт им.В.Г.Короленко г.Глазов Удмуртской

Республики. Педагог дошкольного образования по

специальности «Педагогика и методика дошкольного образования». Диплом  БВС 0992974 от 17 мая 2001 г.3). 2014 г. прошлапрофессиональную переподготовку в Федеральном государственном бюджетном

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Глазовский

государственный педагогический институт имени В.Г.Короленко» по программе

(направлению) «Логопедия».             Право

на ведение профессиональной деятельности в сфере образования лиц (детей,

подростков и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе

учреждений образования, социальной сферы и здравоохранения. Диплом опрофессиональной переподготовке № 182400945766 от 07 июня 2014 г.

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Отзывы заказчиков

irinaflorowa73
Ирина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Курсовая по педагогике
Екатерина очень профессионально подходит к работе, очень коммуникабельна. Я работой осталась довольна и всем рекомендую:)
Спасибо Ирине за правильную постановку задачи и интересное задание. Как заказчик - очень исполнительна, с ней приятно работать, оплата поступила во время. Всегда на связи. Рекомендую.
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ValekSol
43 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Реферат по предмету "Психология и педагогика"
Работа исполнена в срок. Большое спасибо!
Точная постановка, задачи, оплата в срок. Всегда на связи.
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